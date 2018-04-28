‏ضبط 410 هاربين من تنفيذ الأحكام فى حملة أمنية بالقليوبية

ضبط 410 هاربين من تنفيذ الأحكام فى حملة أمنية بالقليوبيةالسبت، 28 أبريل 2018 09:03 م
حملة أمنية - ارشيفية
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تمكنت مباحث القليوبية من ضبط 410 محكوم عليهم خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية، وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط إلى الشارع القليوبى.
تلقى مدير أمن القليوبية اللواء إيهاب خيرت، إخطارا بضبط 410 محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 4054 حكما و852 حكما جزئيا و95 حكم مستأنف و13جنايات، وتحصيل 2983 جنيها غرامات وتحرير 111 مخالفة.
كما شنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن فحص 27 شقة و84 من قاطنيها وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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