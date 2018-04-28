





قنا – هند المغربى

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا واللواء محمد عبد الباقى رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة 4 منافذ ثابتة لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضه للمواطنين ، وذلك بحضور العميد خالد عبدالرحيم مدير منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأوضح "الهجان ، أن المنافذ التى تم افتتاحها اليوم شملت منفذ بقرية الكلالسة بمدينة قوص ومنفذ بقرية البراهمة بمدينة قفط ومنفذ بقرية ابنود بمدينة قنا ومنفذ بقرية الحلفاية بحرى بمدينة نجع حمادى لتضاف الى مجموعة المنافذ التى تم افتتاحها خلال السنوات الماضية بالمحافظة مشيرا إلى أن المنافذ التى تم افتتاحها اليوم تضم كافة السلع الغذائية الأساسية من لحوم ودواجن وأسماك وأرز وبقوليات وزيوت وسكر وخضروات وفاكهةوبالإضافة الى مستلزمات شهر رمضان وجميعها بأسعار مخفضة عن الأسواق .

وأعرب أهالى القرى التى تم افتتاح المنافذ بها عن شكرهم وتقديرهم للقياده السياسية معبرين عن فرحتهم من خلال الزغاريد وتشغيل الأغانى الوطنية ، كما قدم تلاميذ مدرسة الحلفاية بحرى الإبتدائية المشتركة مجموعة من العروض الفنية الشعبية والأغانى الوطنية ابتهاجا بإفتتاح المنفذ بقريتهم .

وقدم محافظ قنا شكره وتقديره للقوات المسلحة على ما تبذله من مجهودات بالتعاون مع المؤسسات المدنية للدولة من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء ، لافتا الى أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمحدودي الدخل ولا تدخر جهداً في تقديم العون لهم ، مؤكدا أن الدولة عازمة على تنمية الصعيد ورفع مستوى الخدمات به وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ، حيث بلغ حجم الإستثمارات التى تم انفاقها فى قطاعات المشروعات الخدمية خلال الأربع سنوات الماضية 15 مليار جنيه .



محافظ قنا يفتتح عدد من منافذ السلع



محافظ قنا يفتتح عدد من منافذ السلع



محافظ قنا يفتتح عدد من منافذ السلع



محافظ قنا يفتتح عدد من منافذ السلع



محافظ قنا يفتتح عدد من منافذ السلع



محافظ قنا يفتتح عدد من منافذ السلع



محافظ قنا يفتتح عدد من منافذ السلع



محافظ قنا يفتتح عدد من منافذ السلع



محافظ قنا يفتتح عدد من منافذ السلع

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