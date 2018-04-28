وكيل صحة الإسكندرية تزور وحدة صحة أسرة أبو صير التابعة لإدارة برج العرب الطبية

وقامت خلال الزيارة بتفقد العيادات والأقسام،قسم الملفات والتسجيل الطبي، ثم الصيادلة وتوفر ألبان الأطفال بمخزن الألبان والتأكد من توفر وتطبيق المعايير لصرف الأنسولين والبنسلين على وجه الخصوص وتوفر الأدوية بشكل عام.

وقامت بالمرور على التطعيمات، غرفة التعقيم المركزي والتأكد من سلامة وكفاءة أجهزة التعقيم التي قد يكون منها ما هو قديم الطراز نسبيا و لكن يعمل بكفاءة.

كما تفقدت عيادة الأسنان واستمعت بصدر رحب لطموح الأطباء بتوفير جهاز أشعة و تطوير لكرسي الأسنان بالوحدة ، ثم المعمل والتأكد من دقة التسجيل و العمل الفني به.

وشددت الفناجيلى على الأطباء والعاملين على ضرورة تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمنتفعين.

كما استمعت لبعض من الاهالي والمنتفعين وممثلي مركز ومدينة برج العرب لتطلعتهم وطلباتهم ، ووعدت بدراسة مقترحاتهم بمنتهى الموضوعية لتحقيق أفضل سبل التعاون بين المحليات والإدارة الطبية لمصلحة سكان وأهل قرية أبو صير ببرج العرب.

وأثنى أهل المنطقة على المتابعة المستمرة للحالات من قبل جميع العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.