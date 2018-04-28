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وصول و سفر 4092 راكب و معتمر و تداول 484 شاحنة بموانىء البحر الأحمر

السبت، 28 أبريل 2018 10:50 ص
وصول و سفر 4092 راكب و معتمر و تداول 484 شاحنة بموانىء البحر الأحمر ميناء البحر الأحمر - أرشيفية


جنوب سيناء فايزة مرسال
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صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال أربع سفن و هى مسرة، الحرية2 ، نما اكسبريس، النوى اكسبريس و على متنهم 438 راكب و 108 شاحنة بضائع و 13 شاحنة عفش ركاب و 13 سيارة، كما تغادر السفينة Heilan Bright و على متنها 55 الف طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينة عمان و على متنها 97 راكب.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة محبة وعلى متنها 980 معتمر و 3 شاحنة عفش ركاب و 2 سيارة  قادمة من ميناء ينبع و السفينة عمان و على متنها 146 راكب و 35 شاحنة بضائع و 4 شاحنة عفش ركاب و 4 سيارة.

ومغادرة السفينة Andustrial edge وعلى متنها 8 آلاف طن كوارتز متجهة الى النرويج وأربع سفن اخرى و هى مسرة، الحرية2 ، نما اكسبريس، النوى اكسبريس و على متنهم 379 راكب و 226 شاحنة بضائع و 4 سيارة.

على جانب آخر، استقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة و على متنها 536 راكب و 18 شاحنة عفش ركاب و 35 سيارة بينما شهد الميناء بالامس مغادرة العبارة القاهرة و على متنها 26 راكب و 9 سيارة.

و فى نفس السياق، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1490 راكب منهم 337 معتمر و تداول 77 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا و على متنها 526 راكب و 17 براد و 10 تريلا و 1 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا و على متنها 464 راكب منهم 113 معتمر و 3 باص عمرة و 7 براد و 7 تريلا و 1 سيارة فيما غادرت السفينة سينا و على متنها 500 راكب منهم 224 معتمر و 5 باص عمرة و 23 براد و 13 تريلا و 2 سيارة.

 

 


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