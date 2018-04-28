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وزير خارجية تركيا: يجب تحديد الإرهابيين فى إدلب السورية بدقة والقضاء عليهم

السبت، 28 أبريل 2018 02:25 م
وزير خارجية تركيا: يجب تحديد الإرهابيين فى إدلب السورية بدقة والقضاء عليهم وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو


رويترز
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قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، إن وحدات حماية الشعب فى منبج تمثل تهديدًا لوحدة أراضى سوريا وتهديدًا لتركيا، مشددًا على ضرورة تحديد الإرهابيين فى منطقة إدلب السورية بدقة والقضاء عليهم، وأضاف وزير خارجية تركيا، "من الضرورى العمل مع الأمم المتحدة لضمان شرعية العملية السياسية فى سوريا".

وكان وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو، قال، اليوم السبت، إن أى حل عسكرى فى سوريا سيكون غير قانونى وغير مستدام، وأدلى تشاووش أوغلو بالتصريحات خلال اجتماع مع نظيريه الإيراني والروسي في موسكو، وأضاف الوزير، أن بإمكان الدول الثلاث العمل معا لمساعدة الشعب السورى وأن هناك حاجة لدفعة جديدة فى سبيل التوصل إلى حل سياسى.

 


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