وزير خارجية تركيا: الحل السياسى هو الأفضل فى سوريا







رويترز

قال وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو اليوم السبت، إن أى حل عسكرى فى سوريا سيكون غير قانونى وغير مستدام، وأدلى تشاووش أوغلو بالتصريحات خلال اجتماع مع نظيريه الإيراني والروسي في موسكو.