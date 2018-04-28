وزير الرى يزور مشروع جديد لإنتاج شتلات الأرز لتوفير 25% من مياه الرى بالدقهلية







الدقهلية ـ محمد حيزة

زار الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، منذ قليل، قرية الدنابيق، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية،، لتفقد حقل شتلات أرز ينتج شتلات تكفى لزراعة 100 فدان من الأرز.

واستمع الوزير لشرح عن المشروع، الذى يوفر 25% من مياه الرى وقال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، إن التوسع فى إنتاج مثل تلك الشتلات، سيكون فى صالح عملية الرى، حيث أن الفدان الواحد الذى يزرع من هذه الشتلات، لا يستخدم كميات المياه الكبيرة جدا، التى يتسخدمها الأرز بزراعته بشكله التقليدى، ولكن الفدان الواحد المزروع بالشتلات يوفر ما يزيد عن 25%، من المياه عن الفدان التقليدى.











