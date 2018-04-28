video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 أبريل 2018 11:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير الرى يزور مشروع جديد لإنتاج شتلات الأرز لتوفير 25% من مياه الرى بالدقهلية

السبت، 28 أبريل 2018 10:24 ص
وزير الرى يزور مشروع جديد لإنتاج شتلات الأرز لتوفير 25% من مياه الرى بالدقهلية وزير الرى يتفقد زراعة الأرز الذى يوفر 25% من المياة


الدقهلية ـ محمد حيزة
إضافة تعليق

زار الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، منذ قليل، قرية الدنابيق، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية،، لتفقد حقل شتلات أرز ينتج شتلات تكفى لزراعة 100 فدان من الأرز.

واستمع الوزير لشرح عن المشروع، الذى يوفر 25% من مياه الرى وقال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، إن التوسع فى إنتاج مثل تلك الشتلات، سيكون فى صالح عملية الرى، حيث أن الفدان الواحد الذى يزرع من هذه الشتلات، لا يستخدم كميات المياه الكبيرة جدا، التى يتسخدمها الأرز بزراعته بشكله التقليدى، ولكن الفدان الواحد المزروع بالشتلات يوفر ما يزيد عن 25%، من المياه عن الفدان التقليدى.

 


 

 


 

 


 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير الرى يفتتح محطة رفع بقيمة 3 ملايين جنيه فى الدقهلية

صور.. وزير الرى يتفقد قنطرة كوبرى الشرقاوية بالدقهلية

صور.. وزير الرى يزور مواقع مراسى الأتوبيس النهرى بالدقهلية

وزير الرى يتفقد كوبرى الدراسات فى الدقهلية

الدقهليه

المنصوره

محافظه الدقهليه

اخبار الدقهليه

اخبار المنصوره

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
الهلباوى: اشتراكيون وقوميون تفاعلوا مع مبادرتى ولا أمانع الظهور بقنوات الإخوان

الهلباوى: اشتراكيون وقوميون تفاعلوا مع مبادرتى ولا أمانع الظهور بقنوات الإخوان

فيديو.. وسيم السيسى: القدماء المصريين ملوك وليسوا فراعنة وعددهم 561 ملكا

فيديو.. وسيم السيسى: القدماء المصريين ملوك وليسوا فراعنة وعددهم 561 ملكا

تعرف على الخطة الدعوية لـ"الأوقاف" خلال شهر شعبان.. فعاليات وأمسيات إيمانية

تعرف على الخطة الدعوية لـ"الأوقاف" خلال شهر شعبان.. فعاليات وأمسيات إيمانية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الزراعة: ارتفاع مساحات القطن المنزرعة لـ150 ألف فدان الموسم الحالى

الزراعة: ارتفاع مساحات القطن المنزرعة لـ150 ألف فدان الموسم الحالى

مرتضى منصور لـ"خالد جلال": "أنا راهنت عليك وسط 10.. واسأل أيمن حافظ"

مرتضى منصور لـ"خالد جلال": "أنا راهنت عليك وسط 10.. واسأل أيمن حافظ"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة