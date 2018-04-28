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وزير الرى يتفقد كوبرى الدراسات فى الدقهلية

السبت، 28 أبريل 2018 09:53 ص
وزير الرى يتفقد كوبرى الدراسات فى الدقهلية وزير الرى ومحافظ الدقهلية يتفقدان كوبرى الدراسات


الدقهلية ـ محمد حيزة
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تفقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، منذ قليل، كوبرى الدراسات بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، والمقام على ترعة المنصورية، لربط موقف الدراسات بالبر الشرقى، وبطرق دكرنس الجمالية.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، والمهندس مختار الخولى السكرتير المساعد، والمهندس سعد موسى وكيل وزارة الرى بالدقهلية، والمهندس عبد الرحمن فريد مدير عام شرق رى الدقهلية، والمهندس أبو بكر أشرف الصديق مهندس تنفيذى برى الدقهلية.

وأعجب الوزير بتصميم الكوبرى، وبفكرة إنشائه، وقال إنه من إنجازات الرى والمحافظة معا، وتم اختيار مكانه بعناية فائقة، مشددا على استغلال المشروعات فى أكثر الأماكن استفادة، لتحقيق النفع العام، وسط قلة المرافق.

 

وزير الرى ومحافظ الدقهلية
وزير الرى ومحافظ الدقهلية

 

وزير الرى أمام كوبرى الدراسات بالدقهلية
وزير الرى أمام كوبرى الدراسات بالدقهلية

 

وزير الرى ومحافظ الدقهلية يتفقدان كوبرى الدراسات
وزير الرى ومحافظ الدقهلية يتفقدان كوبرى الدراسات

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