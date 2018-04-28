video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 أبريل 2018 09:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

هزتان أرضيتان بقوة 4 ريختر تضربان محافظة "واسط" بالعراق

السبت، 28 أبريل 2018 08:42 ص
هزتان أرضيتان بقوة 4 ريختر تضربان محافظة "واسط" بالعراق مقياس ريختر


بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

ذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزإلى اليوم السبت، أن هزتين أرضيتين ضربتا محافظة "واسط" الواقعة وسط العراق .

وأوضحت الهيئة، فى بيان لها حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية، لقد "وقعت هزة أرضية صباح اليوم بقوة 4 درجات على مقياس ريختر فى المنطقة الواقعة على بعد (16) كم جنوب شرق قضاء بدرة/واسط والتى تبعد أيضا نحو (55) كم شمال شرق مدينة الكوت .. فيما تبعتها هزة أخرى بقوة 7ر2 درجة على مقياس ريختر ".. وأشارت الهيئة إلى أن الهزتين لم تسفرا عن وقوع خسائر.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. انتشار لافتات الدعاية لمرشحى الانتخابات البرلمانية فى العراق

العراق: لا اتفاق حول استبدال منصبى رئيسى الجمهورية والبرلمان بين السنة والكرد

حيدر العبادى: نمتلك أطروحة عراقية وطنية لإدارة البلاد من أجل تقدم العراق

العراق

اخبار العراق

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

هزه ارضيه




لا تفوتك
الهلباوى: اشتراكيون وقوميون تفاعلوا مع مبادرتى ولا أمانع الظهور بقنوات الإخوان

الهلباوى: اشتراكيون وقوميون تفاعلوا مع مبادرتى ولا أمانع الظهور بقنوات الإخوان

فيديو.. وسيم السيسى: القدماء المصريين ملوك وليسوا فراعنة وعددهم 561 ملكا

فيديو.. وسيم السيسى: القدماء المصريين ملوك وليسوا فراعنة وعددهم 561 ملكا

تعرف على الخطة الدعوية لـ"الأوقاف" خلال شهر شعبان.. فعاليات وأمسيات إيمانية

تعرف على الخطة الدعوية لـ"الأوقاف" خلال شهر شعبان.. فعاليات وأمسيات إيمانية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الزراعة: ارتفاع مساحات القطن المنزرعة لـ150 ألف فدان الموسم الحالى

الزراعة: ارتفاع مساحات القطن المنزرعة لـ150 ألف فدان الموسم الحالى

مرتضى منصور لـ"خالد جلال": "أنا راهنت عليك وسط 10.. واسأل أيمن حافظ"

مرتضى منصور لـ"خالد جلال": "أنا راهنت عليك وسط 10.. واسأل أيمن حافظ"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة