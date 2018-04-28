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نائب القرنة يحصل على موافقة بتطوير قسم الغسيل الكلوى فى مستشفى غرب الأقصر

السبت، 28 أبريل 2018 05:00 ص
نائب القرنة يحصل على موافقة بتطوير قسم الغسيل الكلوى فى مستشفى غرب الأقصر مجلس النواب


الأقصر – أحمد مرعى
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نجح النائب محمد محمود يس عضو مجلس النواب عن مركز القرنة، فى الحصول على موافقة عاجلة بطلب تقدم به لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين ومحافظ الأقصر محمد بدر، لتطوير قسم الغسيل الكلوى بمستشفى القرنة المركزى بغربى المحافظة، وذلك بعد معاناة إستمرت سنوات عديدة لأهالى البر الغربى نتيجة تراجع مستوى الخدمة داخل مستشفى القرنة المركزى الذى يخدم أكثر من 70 ألف نسمة، وفشل القيادات فى إيجاد حلول عاجلة وخاصة بقسم الغسيل الكلوى.

وإشتمل الطلب على إصدار القرار العاجل بتعديل وتوسعة قسم الغسيل الكلوى للمرضى فى المستشفى، نظرا لوجود أعداد كثيرة من المرضى ولا يتسع المكان الحالى لهم، فيتم تحويلهم إلى المستشفى العام والدولى الذى يبعد أكثر من 40 كيلو عن المناطق التى يقطنونها.

وأوضح النائب لمحمد محمود يس لـ"اليوم السابع"، أنه وضع فى طلبه إلى أن نقل هؤلاء المرضى يزيد المشقة والعناء عليهم، نظرا لظروفهم الصحية والمواصلات التى يستقلونها للوصول، وقد وافق الوزير بشكل عاجل على الطلب للبدء فى تعديل وتوسعة قسم الغسيل، وإنهاء التطوير الذى يجرى داخل هذا الصرح الطبى لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين قريبا.

 

 

 

 


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