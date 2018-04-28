مكافحة 40 كلبا ضالا بـ 3 قرى بمدينة فوه فى كفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملات مكافحة الكلاب الضالة بمديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، من مكافحة 40 كلبا ضالا بـ 3 قرى بمركز فوه، عقب عقر كلب مسعور لـ 3 أشخاص بالقرية.

قال الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، وكيل وزاره الطب البيطرى بكفر الشيخ، إنه شكل حملة لمكافحة الكلاب تحت إشراف الدكتور عصام منيسى مدير إداره فوه البيطرية، وتمكنت الحملة من القضاء على 40 كلبا ضالا بقرى شمشيرة وعزبة راشد وقرية سنديون وفوه.

وأضاف إبو إسماعيل، لـ "اليوم السابع"، أن الحملة جاءت وفق تعليمات اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، لمكافحة الكلاب الضالة عقب عقر كلب ضال لـ 3 من أهالى قرية شمشيرة.

قالت لمياء موسى من أهالى القرية، إن ابنة شقيقتها نورهان مجدى محمد بالصف الأول الثانوى عقرها كلب، عندما كانت عائدة من درسها بالقرية، وهرولت فى شوارع القرية خوفا من عقر الكلب لها فى أماكن أخرى من جسدها، كما أصيب عبدالله حسن أبو ليف لعقر الكلب له فى رقبته ورأسه، كما أصيب طفل بالقرية عقره كلب فى قدميه، ولم تجد أى اهتمام من مستشفى فوه المركزى أو مستشفى مطوبس المركزى.