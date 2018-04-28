مصرع مسجل خطر فى مشاجرة مع 4 أشخاص بدمياط







دمياط عبده عبد البارى

لقى مسجل خطر مصرعه منذ قليل متأثرا بجراحه عقب إصابته في مشاجرة مع 4 آخرين بمنطقة شطا التابعة لمركز دمياط.

على الفور انتقلت قوات مباحث مركز شرطة دمياط إلى محل الواقعة وتبين وفاة " ا. الغتورى" مسجل خطر فى مشاجرة مع 4 آخرين جارى تحديد هويتهم وضبطهم بسبب خلافات بينهم.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف، وتم نقل جثة المجنى عليه إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصى وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة.