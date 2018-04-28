video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 أبريل 2018 07:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع مسجل خطر فى مشاجرة مع 4 أشخاص بدمياط

السبت، 28 أبريل 2018 06:14 م
مصرع مسجل خطر فى مشاجرة مع 4 أشخاص بدمياط مشاجرة - أرشيفية


دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق

لقى مسجل خطر مصرعه منذ قليل متأثرا بجراحه عقب إصابته في مشاجرة مع 4 آخرين بمنطقة شطا التابعة لمركز دمياط.

على الفور انتقلت قوات مباحث مركز شرطة دمياط إلى محل الواقعة وتبين وفاة " ا. الغتورى" مسجل خطر فى مشاجرة مع 4 آخرين جارى تحديد هويتهم وضبطهم بسبب خلافات بينهم.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف، وتم نقل جثة المجنى عليه إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصى وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة عامل بأوقاف دمياط للمحاكمة التأديبية لفتحه مقر العمل لغير العاملين

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الحوادث

مصرع مسجل خطر




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

العليا للحج: 230 ألف معتمر أدوا مناسك العمرة.. و92 مليون جنيه حصيلة التكرار

العليا للحج: 230 ألف معتمر أدوا مناسك العمرة.. و92 مليون جنيه حصيلة التكرار

الرقابة الإدارية تحيل واقعة غرق القاهرة الجديدة للنائب العام وتوقف مسئولين عن العمل.. اكتشاف أعطال بطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق.. وإجراءات لعدم تكرار الكارثة أبرزها مراجعة تشكيل مركز إدارة الأزمات

الرقابة الإدارية تحيل واقعة غرق القاهرة الجديدة للنائب العام وتوقف مسئولين عن العمل.. اكتشاف أعطال بطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق.. وإجراءات لعدم تكرار الكارثة أبرزها مراجعة تشكيل مركز إدارة الأزمات

خلال مشاركتهم بالندوة التثقيفية الـ28 للقوات المسلحة.. محلب: تنمية سيناء مشروع قومى يتكلف 275 مليار جنيه وينتهى 2022.. الرئيس السيسي لحفيدة شيخ مشايخ سيناء: دوركم لم ينته.. وترد: نحن مجندون بكتائبكم.. فيديو

خلال مشاركتهم بالندوة التثقيفية الـ28 للقوات المسلحة.. محلب: تنمية سيناء مشروع قومى يتكلف 275 مليار جنيه وينتهى 2022.. الرئيس السيسي لحفيدة شيخ مشايخ سيناء: دوركم لم ينته.. وترد: نحن مجندون بكتائبكم.. فيديو

المنتخب يسافر الكويت 23 مايو بسبب الأهلى

المنتخب يسافر الكويت 23 مايو بسبب الأهلى

أجمل أهداف انيستا مع برشلونة.. فيديو

أجمل أهداف انيستا مع برشلونة.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة