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محافظ مطروح يرفع حالة الاستعداد القصوى استعدادا لتقلبات الطقس المتوقعة

السبت، 28 أبريل 2018 04:27 م
محافظ مطروح يرفع حالة الاستعداد القصوى استعدادا لتقلبات الطقس المتوقعة اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح


مطروح _ حسن مشالي
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أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بمدن المحافظة الـ 8 استعدادا لحالة الطقس المتقلبة المتوقعة، خلال الأيام المقبلة ، ووجه لوكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ونقاط الإسعاف علي الطرق السريعة. 

وقال محافظ مطروح في بيان صحفي، أن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون أن تشهد البلاد موجة خماسينية تبدأ من غرب البلاد، على مدن  السلوم وسيدي برانى ومطروح والإسكندرية، ثم تمتد تباعا إلى محافظات الوجه البحري بالكامل، اعتبارا من صباح يوم الإثنين المقبل، ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح من 7 إلى 9 درجات مئوية، ليسود طقس مابين الحار وشديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية. 

ويصاحب ذلك نشاط للرياح يصل لحد العاصفة، مما يؤدى إلى تدهور تام لمستوى الرؤية، خاصة على الطرق السريعة، المؤدية من و إلى السواحل الشمالية للبلاد، كما يؤدى أيضا إلى اضطراب المسطحات المائية، خاصة فوق مسطح البحر المتوسط، و تستمر هذه الحالة حتى صباح الأربعاء المقبل. 

وأضاف البيان الصادر عن محافظة مطروح، أن خبراء الطقس ينصحون بأن يبتعد مرضى القلب وحساسية الصدر عن التعرض لهذه الأجواء خاصة فى الأماكن المكشوفة، والتزام قائدي السيارات بالهدوء التام على كل الطرق والالتزام بالسرعات المقررة، وأن تكون هناك مسافة أمان بين السيارات، مع عدم الوقوف أو ركن السيارات تحت لوحات الإعلانات والأشجار والأعمدة المتهالكة.

كما ينصح خبراء الأرصاد، بعدم القيام بأية أنشطة بحرية خلال هذه الفترة وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة بقدر الإمكان، خاصة خلال  وقتي الظهيرة والعصر، مع شرب السوائل ويفضل توفير زجاجة مياه صغيره شبه مثلجة مع التلاميذ أثناء ذهابهم لمدارسهم.

 


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