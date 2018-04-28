محافظ كفرالشيخ: بدء أعمال المرحلة الثانية من رافد فوه الساحلى بـ575 مليونا







كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، أعمال إنشاء المرحلة الثانية من رافد فوه الروس الدولى الساحلى بتكلفة 575 مليون جنيه.

كما تابع أعمال تطوير محطة معالجة صرف فوه بالرميلى بطاقة انتاجية 27000م3 / يوم، وتابع مزلقان فوه الغربى " محمد خليل " والذى يتم انشاءه لتسهيل حركة المرور من كوبرى فوه المحمودية العلوى إلى باقى توابع مركز ومدينة فوه، لتحسين الخدمات للمواطنين ومواجهة التكدس المرورى فى أوقات الذروة بمدينة فوه، مكلفاً بسرعة الانتهاء من التنفيذ طبقاً للجدول الزمنى المقرر.

قال محافظ كفرالشيخ، إن أعمال المرحلة الثانية من انشاء رافدط فوه أبودنيا، الروس، الدولى الساحلى" بطول 16 كم وعرض 21م، تشمل 11.5كم، طريق سطحى، 4.5 كم كبارى سطحية وعلوية بتكلفة اجمالية تصل إلى 575 مليون جنيه، وأن هذه الاعمال مستمرة من 15 فبراير 2016 قبل الماضى، ومن المتوقع أن تنتهى فى 15 فبراير من العام القادم 2019م، وهى بامتداد كوبرى فوه المحمودية العلوى وتنتهى بطريق الروس_أبودنيا بمركز مطوبس ومنه إلى المرحلة الأولى من رافد الروس الدولى الساحلى والتى تبلغ 13.5كم بعرض 21 م، بتكلفة اجمالية 320 مليون جنيه، والتى تشمل 7 كبارى سطحية بواقع 250 متر طولى للكوبرى الواحد، هذا بالإضافة إلى كوبرى الروس العلوى بطول 950م، وكوبرى برمبال بحيرة البرلس العلوى بطول 500 متر، ومن المقرر أن يتم تسليم المرحلة الأولى فى 30 يونيو من العام الجارى 2018م، لافتاً أن التكلفة الإجمالية لطريق فوه_الروس_الساحلى بلغت 895 مليون جنيه.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن أعمال إنشاء الطرق والكبارى من أهم مقومات الاستثمار بالمحافظة، لافتاً أن كفرالشيخ بها حاليا عدد من الطرق والمحاور المرورية السريعة الموازية للطريق الدولى الساحلى والتى تربط جميع مراكز ومدن المحافظة بعضها البعض من ناحية والطريق الدولى الساحلى من ناحية أخرى لتسهيل نقل الانتاج من الحاصلات الزراعية والأسماك والحركة التجارية المتبادلة بين محافظات الجمهورية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لأبناء كفرالشيخ.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير محطة معالجة صرف فوه بالرميلى بطاقة انتاجية 27000م3 / يوم، على مساحة 12 فدان، لخدمة مركز ومدينة فوه، وتضمنت اعمال التطوير المدخل الأساسى للمحطة، أحواض ترسيب ابتدائى، أحواض التهوية، أحواض الترسيب الابتدائى، أحواض تركيز الحمأة، أحواض تجفيف الحمأة، لافتاً أنه يولى اهتماماً كبيراً بمشروعات البنية الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.