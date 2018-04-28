محافظ سوهاج : تركيب 343 كشاف إنارة ليد بمدينة المنشاة

وأضاف صلاح عبدالباسط ،رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه فى بيان للمحافظة ، تم تركيب 343 كشاف ليد وجارى تركيب 257 كشاف اخر بالطرق الرئيسية والفرعية، و انه تم تنظيم عدد من حملات النظافة التى أستهدفت مدينة المنشاة والقرى التابعة لها، حيث شملت تلك الحملات شوارع المدينة وقريتي الزوك والدويرات ، حيث تم رفع كفاءة الطرق والشوارع ورفع 18 طن من الأتربة والقمامة وصيانة كشافات الإنارة وزراعة الأشجار ورفع كفاءة مداخل تلك القرى وتمهيد الطرق بها.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة بالمدن والقرى ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والارتقاء بالخدمات التى تقدم للمواطنين .