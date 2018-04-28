محافظ سوهاج : تركيب 343 كشاف إنارة ليد بمدينة المنشاة

محافظ سوهاج : تركيب 343 كشاف إنارة ليد بمدينة المنشاةالسبت، 28 أبريل 2018 01:46 م
الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج
إضافة تعليق
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم ، محافظ سوهاج ، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة ، بتركيب 343 كشاف إنارة ليد موفرة للطاقة ، على طول إمتداد الطريق السريع بداية من المدخل الشمالى التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة وحتى مركز جرجا ، وذلك فى اطار خطة المحافظة لإستبدال الكشافات القديمة بكشافات ليد موفرة للطاقة، وانارة الطرق السريعة والداخلية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.
وأضاف صلاح عبدالباسط ،رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه فى بيان للمحافظة ، تم تركيب 343 كشاف ليد وجارى تركيب 257 كشاف اخر بالطرق الرئيسية والفرعية، و انه تم تنظيم عدد من حملات النظافة التى أستهدفت مدينة المنشاة والقرى التابعة لها، حيث شملت تلك الحملات شوارع المدينة وقريتي الزوك والدويرات ، حيث تم رفع كفاءة الطرق والشوارع ورفع 18 طن من الأتربة والقمامة وصيانة كشافات الإنارة وزراعة الأشجار ورفع كفاءة مداخل تلك القرى وتمهيد الطرق بها.
وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة بالمدن والقرى ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والارتقاء بالخدمات التى تقدم للمواطنين .
إضافة تعليق
سليمان وهدان وكيل البرلمان فى حوار لـ«اليوم السابع»: ليس لى دور داخل "النواب" ويعاقبوننى لأننى وكيل معارض.."عبدالعال" يدير المجلس بشكل فردى..وأرفض تحول "دعم مصر" لحزب.. ولا أطمح فى الترشح لأى انتخابات رئاسية
كارثة تنتظر صناعة الإعلام.. دراسة تؤكد بالأرقام: جوجل وفيس بوك يحصدان نصيب الأسد من كعكة الإعلانات.. 22 مليار يورو حجم الإنفاق على إعلانات بريطانيا فى2017 والشركتان استحوذتا على 90% منها.. الصحافة تتذيل القائمة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة