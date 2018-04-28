محافظ القليوبية يكرم الطلاب المتفوقين بمدرسة السلام الخاصة ببنها







القليوبية نيفين طه

كرم اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، اليوم، السبت، الطلاب الأوائل والمتفوقين بمدرسة السلام الخاصة بمدينة بنها بحضور السادة أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس أمناء المدرسة والمستشار ممدوح حشيش رئيس محكمة النقض سابقا والقس أيميل أنور صليب راعى الكنيسة الإنجيلية وسمير جاب الله مدير مدارس السلام الخاصة.

وأهدى المحافظ الطلاب شهادات تقدير لتفوقهم العلمى وحصولهم على المراكز الأولى متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح كما أعرب سيادته عن شكره وتقديره لأولياء أمور الطلاب والمسئولين عن العملية التعليمية بالمحافظة على متابعتهم الجيدة لأبنائهم والتى كان لها الدور الكبير فى تفوقهم، وأكد أن هذا التفوق يعتبر بداية لتحقيق طموحات أكبر لبناء حياة علمية ناجحة يفيدون بها أنفسهم والمجتمع.

وأضاف محمود عشماوى أن التعليم هو قاطرة التقدم، وطلاب العلم هم حملة مشاعل التنوير الذين سيحملون على عاتقهم بناء مصرنا الحديثة، وأن منظومة التعليم فى القليوبية تتحسن باستمرار، وأن عدد المدارس الجديدة فى المحافظة فى ازدياد مستمر، مشيرا إلى أن الهدف من التكريم هو تشجيع الطلاب لاستمرارهم فى التفوق وبذل الكثير من الجهد للنهوض بمصرنا الحبيبة.