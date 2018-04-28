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السبت، 28 أبريل 2018 09:57 م
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محافظ القليوبية: توصيل خدمة الإنترنت لـ143 مدرسة للثانوى العام

السبت، 28 أبريل 2018 07:58 م
محافظ القليوبية: توصيل خدمة الإنترنت لـ143 مدرسة للثانوى العام جانب من الاجتماع


القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير
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عقد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، اليوم، السبت، اجتماعا حضره وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ومسئولى مديرية الأمن ومديرى مركز معلومات الشبكات الأرضية والطرق والمكتب الفنى وذلك للتنسيق الكامل بين جميع المسئولين لضمان تنفيذ المسارات الخارجية والداخلية الخاصة بشبكة الإنترنت.

 

وكذا تنفيذ الشبكات الداخلية بجميع فراغات المدارس التى تعمل بها مرحلة الثانوى العام (حكومى – خاص)، وذلك من خلال التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات والهيئة العامة للأبنية التعليمية (فرع القليوبية) ومسئولى الجهاز التنفيذى بالمحافظة ممثلا فى رؤساء الوحدات المحلية وجميع الإدارات المعنية لتسهيل مهمة الشركة المصرية للاتصالات فى استخراج التراخيص والبدء فى أعمال الحفر فورا للانتهاء من توصيل خدمة الإنترنت لإلى جميع المدارس الثانوية فى موعد أقصاه 1 أغسطس 2018 استعدادا للعام الدراسى القادم.

 


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