محافظ الشرقية : سحب تراخيص مستشفى خاص فى بلبيس لمخالفتها القانون

محافظ الشرقية : سحب تراخيص مستشفى خاص فى بلبيس لمخالفتها القانونالسبت، 28 أبريل 2018 01:47 م
اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
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أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية قراراً بسحب وإلغاء الترخيص لمستشفى عادل علوان الكائنة بلبيس، وذلك لمخالفته للمادة 13 من القانون رقم 51 / 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 / 2004 بشأن تنظيم العمل بالمنشآت الطبية غير الحكومية.
يأتى هذا الإجراء فى إطار تنظيم العمل والتأكد من إستيفاء كافة الإشتراطات القانونية والصحية للمنشات الصحية بنطاق دائرة المحافظة.
وذكر محافظ الشرقية فى بيان له اليوم،أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ لإستصدار قرار بالموافقة على إلغاء الترخيص رقم 62 / 2003 م لمستشفى عادل علوان والكائنة بلبيس لمخالفة ﻷحكام القانون بشأن تنظيم العمل بالمنشآت الطبية غير الحكومية.
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