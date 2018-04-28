مجلس الاتحاد الروسى يقترح توسيع العقوبات الجوابية على واشنطن

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اقترح أعضاء فى مجلس الاتحاد الروسى، توسيع تطبيق العقوبات الروسية الجوابية على الأنشطة الأمريكية غير الودية لتشمل منظمات دولية وتحالفات أيضًا، وذكر تقرير للجنة الاقتصادية بمجلس الاتحاد الروسى، اليوم السبت، أن اللجنة ترى أنه من المناسب الإشارة فى نص مشروع قانون العقوبات الجوابية إلى أن روسيا يمكن أن تطبق تدابير جوابية ليس فقط على الإجراءات غير الودية من جانب الولايات المتحدة ودول أخرى، بل ومنظمات دولية أو تحالفات دول أيضا.

وكان رئيس اللجنة ديمترى ميزينتسيف، أكد - فى وقت سابق - أن أعضاء مجلس الاتحاد يعتزمون إحالة تقريرهم إلى مجلس الدوما فى 3 مايو المقبل، ويذكر أن رئيس مجلس الدوما الروسى فياتشيسلاف فولودين، وزعماء الكتل البرلمانية فى المجلس، طرحوا فى 13 أبريل الجارى مشروع قانون يتضمن تدابير جوابية على السياسة الأمريكية المعادية لروسيا، وفرض حظر على استيراد المنتجات الزراعية والكحولية ومنتجات التبغ والأدوية الأمريكية.

وفى سياق آخر، قال نائب وزير الخارجية الروسية ألكسندر جروشكو، إن الحاجة لعقد اجتماعات "رباعية النورماندي" ستظهر عندما تتخذ كييف خطوات لتنفيذ اتفاق مينسك، وأضاف جروشكو - فى تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم)، اليوم - أنه عندما تكون الظروف السياسية مواتيه لعقد مثل هذا الاجتماع، فإن بلاده ستكون على استعداد للمشاركة فيه، مشيرا إلى أن موسكو تثمن منصة رباعية النورماندى، إلا أنه يجب إحراز تقدم بشأن تنفيذ اتفاقية مينسك كى تكون فعالة، ولفت إلى أن بعض القوانين الجديدة التى تم تبنيها فى أوكرانيا تزيد من تعقيد الوضع حيث إن تلك القوانين لا تخالف منطوق اتفاقيات "مينسك"، فحسب، بل ومنطقها أيضًا، مما يضعف آفاق حل الصراع فى شرق أوكرانيا، ويذكر أن رباعية نورماندى تتألف من روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا.