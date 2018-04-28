video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 أبريل 2018 05:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مجلس الاتحاد الروسى يقترح توسيع العقوبات الجوابية على واشنطن

السبت، 28 أبريل 2018 04:16 م
مجلس الاتحاد الروسى يقترح توسيع العقوبات الجوابية على واشنطن البرلمان الروسى - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

اقترح أعضاء فى مجلس الاتحاد الروسى، توسيع تطبيق العقوبات الروسية الجوابية على الأنشطة الأمريكية غير الودية لتشمل منظمات دولية وتحالفات أيضًا، وذكر تقرير للجنة الاقتصادية بمجلس الاتحاد الروسى، اليوم السبت، أن اللجنة ترى أنه من المناسب الإشارة فى نص مشروع قانون العقوبات الجوابية إلى أن روسيا يمكن أن تطبق تدابير جوابية ليس فقط على الإجراءات غير الودية من جانب الولايات المتحدة ودول أخرى، بل ومنظمات دولية أو تحالفات دول أيضا.

وكان رئيس اللجنة ديمترى ميزينتسيف، أكد - فى وقت سابق - أن أعضاء مجلس الاتحاد يعتزمون إحالة تقريرهم إلى مجلس الدوما فى 3 مايو المقبل، ويذكر أن رئيس مجلس الدوما الروسى فياتشيسلاف فولودين، وزعماء الكتل البرلمانية فى المجلس، طرحوا فى 13 أبريل الجارى مشروع قانون يتضمن تدابير جوابية على السياسة الأمريكية المعادية لروسيا، وفرض حظر على استيراد المنتجات الزراعية والكحولية ومنتجات التبغ والأدوية الأمريكية.

وفى سياق آخر، قال نائب وزير الخارجية الروسية ألكسندر جروشكو، إن الحاجة لعقد اجتماعات "رباعية النورماندي" ستظهر عندما تتخذ كييف خطوات لتنفيذ اتفاق مينسك، وأضاف جروشكو - فى تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم)، اليوم - أنه عندما تكون الظروف السياسية مواتيه لعقد مثل هذا الاجتماع، فإن بلاده ستكون على استعداد للمشاركة فيه، مشيرا إلى أن موسكو تثمن منصة رباعية النورماندى، إلا أنه يجب إحراز تقدم بشأن تنفيذ اتفاقية مينسك كى تكون فعالة، ولفت إلى أن بعض القوانين الجديدة التى تم تبنيها فى أوكرانيا تزيد من تعقيد الوضع حيث إن تلك القوانين لا تخالف منطوق اتفاقيات "مينسك"، فحسب، بل ومنطقها أيضًا، مما يضعف آفاق حل الصراع فى شرق أوكرانيا، ويذكر أن رباعية نورماندى تتألف من روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مسئولون أمريكيون: دعم روسيا للأسد من أهم أسباب عقوبات واشنطن على موسكو

برلمانى روسى: عقوبات واشنطن الجديدة "خطوة غير ودية" قد توقف العلاقات

دبلوماسى روسى: عقوبات واشنطن ضد طهران لا تؤثر على تنفيذ الاتفاق النووى

اخبار عالمية

مجلس الاتحاد الروسى

العقوبات الروسية

العقوبات الامريكية

الازمة الاوكرانية

اخبار العالم

اخبار روسيا

البرلمان الروسى




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

العليا للحج: 230 ألف معتمر أدوا مناسك العمرة.. و92 مليون جنيه حصيلة التكرار

العليا للحج: 230 ألف معتمر أدوا مناسك العمرة.. و92 مليون جنيه حصيلة التكرار

الرقابة الإدارية تحيل واقعة غرق القاهرة الجديدة للنائب العام وتوقف مسئولين عن العمل.. اكتشاف أعطال بطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق.. وإجراءات لعدم تكرار الكارثة أبرزها مراجعة تشكيل مركز إدارة الأزمات

الرقابة الإدارية تحيل واقعة غرق القاهرة الجديدة للنائب العام وتوقف مسئولين عن العمل.. اكتشاف أعطال بطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق.. وإجراءات لعدم تكرار الكارثة أبرزها مراجعة تشكيل مركز إدارة الأزمات

خلال مشاركتهم بالندوة التثقيفية الـ28 للقوات المسلحة.. محلب: تنمية سيناء مشروع قومى يتكلف 275 مليار جنيه وينتهى 2022.. الرئيس السيسي لحفيدة شيخ مشايخ سيناء: دوركم لم ينته.. وترد: نحن مجندون بكتائبكم.. فيديو

خلال مشاركتهم بالندوة التثقيفية الـ28 للقوات المسلحة.. محلب: تنمية سيناء مشروع قومى يتكلف 275 مليار جنيه وينتهى 2022.. الرئيس السيسي لحفيدة شيخ مشايخ سيناء: دوركم لم ينته.. وترد: نحن مجندون بكتائبكم.. فيديو

المنتخب يسافر الكويت 23 مايو بسبب الأهلى

المنتخب يسافر الكويت 23 مايو بسبب الأهلى

أجمل أهداف انيستا مع برشلونة.. فيديو

أجمل أهداف انيستا مع برشلونة.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة