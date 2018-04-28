مجلس الأمن يمدد بعثة الأمم المتحدة فى الصحراء الغربية لـ 6 أشهر







(أ ف ب)

تبنى مجلس الأمن الجمعة قرارا يدعو أطراف النزاع فى الصحراء الغربية الى "مفاوضات دون شروط مسبقة"، ويمدد فترة بعثة مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو مدة ستة أشهر فقط.

تمت الموافقة على القرار بغالبية 12 صوتا وامتناع ثلاث دول عن التصويت هى الصين وروسيا وإثيوبيا.

وتنتهى ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء فى الصحراء الغربية (مينورسو) فى 30 أبريل الحالي.