قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلى تختطف مواطنة لبنانية عند الخط الحدودي

قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلى تختطف مواطنة لبنانية عند الخط الحدوديالسبت، 28 أبريل 2018 10:53 م
جيش الاحتلال الإسرائيلى
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أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية أن قوة من الجيش الإسرائيلى اختطفت مواطنة لبنانية عند الخط الحدودي.
وأوضحت الوكالة أن قوة من الجيش الاسرائيلى كانت تقيم كمينا خارج الخط الحدودى فى محور شبعا خطفت المواطنة "ن. دلي" ونقلتها الى داخل اسرائيل ، مشيرة الى أن الجيش اللبنانى بادر بالتنسيق مع القوات الدولية العاملة فى جنوب لبنان (اليونفيل) ، وذلك لإعادة الفتاة اللبنانية.
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