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قوات سوريا الديمقراطية تستقدم تعزيزات من مناطق سيطرتها لبدء عملية ضد داعش

السبت، 28 أبريل 2018 08:59 ص
قوات سوريا الديمقراطية تستقدم تعزيزات من مناطق سيطرتها لبدء عملية ضد داعش قوات سوريا الديمقراطية ـ صورة أرشيفية


دمشق (أ ش أ)
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أفادت مصادر سورية أن قوات (سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية استقدمت تعزيزات عسكرية من مناطق سيطرتها، تحضيرا لعملية عسكرية ضد تنظيم "داعش" فى منطقة الهجين فى ريف دير الزور الشرقى.

وأشارت المصادر - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت، إلى أن التعزيزات العسكرية تأتى بهدف استرداد ما تبقى من أراض تحت سيطرة تنظيم "داعش" فى ريف دير الزور. مضيفة أن رتلا عسكريا يضم 350 عنصراً وآليات عسكرية وأسلحة ثقيلة انطلقت من ساحة كندال غرب مدينة الرقة باتجاه مناطق سيطرة "داعش" فى ريف دير الزور استعدادا لمواجهة مرتقبة.

من جانبه، ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان أن العملية العسكرية المتوقعة تتزامن مع تحضيرات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية لتنفيذ عملية عسكرية أخرى فى القطاع الجنوبى من ريف الحسكة، فى محاولة للسيطرة على بعض الجيوب التى تتواجد فيها عناصر "داعش".

من جهة أخرى، أفاد المرصد بأن سيارات الهلال الأحمر السورى دخلت منطقة "يلدا" و"بيبلا" بريف دمشق الجنوبى لنقل جرحى المعارضة إلى شمال البلاد، حسب اتفاق مع روسيا.

وأضاف أن قوات النظام وروسيا تأخران تنفيذ الاتفاق القاضى بنقل مسلحى المعارضة إلى الشمال السوري.

وتواصل قوات النظام إغلاق معبر ببيلا الذى يعد المعبر الوحيد فى المنطقة، الأمر الذى أدى إلى تردى الوضع الإنسانى فى بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم لقاطنى تلك المناطق.

 


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