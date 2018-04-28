قوات الأمن اليمنية تقتل مسئول "داعش" بعدن







عدن (أ ش أ )

لقى مسئول تنظيم "داعش" فى محافظة عدن صالح ناصر فضل الباخشى، مصرعه فجر اليوم السبت، فى عملية دهم ناجحة نفذتها وحدتا مكافحة الإرهاب وقوات الطوارئ والدعم الأمنى التابعتان لإدارة أمن عدن على مبنى كان يتحصن فيه مع عناصر آخرين من أعضاء التنظيم.

وذكرت قناة ( العربية ) الإخبارية أن قوات الأمن عثرت فى الوكر، الذى كان زعيم التنظيم يتخذ منه منطلقاً لتنفيذ العمليات الإرهابية فى عدن، على هواتف نقالة وأجهزة آيباد وأسلحة رشاشة.

وأشارت القناة إلى أن قوات الأمن اعتقلت 3 من عناصر التنظيم فى العملية، بعد أن كانوا يساندون الباخشى ويطلقون النار باتجاه قوات الأمن، ثم سلموا أنفسهم بعد مقتله، حيث جرى اقتيادهم للتحقيق ، موضحة أن الباخشى رفض تسليم نفسه وقام بإطلاق النار على قوات الأمن، ما أسفر عن مقتل جندى وإصابة 2 آخرين من قوات مكافحة الإرهاب.