video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 أبريل 2018 09:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قوات الأمن اليمنية تقتل مسئول "داعش" بعدن

السبت، 28 أبريل 2018 08:48 ص
قوات الأمن اليمنية تقتل مسئول "داعش" بعدن الشرطة اليمنية


عدن (أ ش أ )
إضافة تعليق

لقى مسئول تنظيم "داعش" فى محافظة عدن صالح ناصر فضل الباخشى، مصرعه فجر اليوم السبت، فى عملية دهم ناجحة نفذتها وحدتا مكافحة الإرهاب وقوات الطوارئ والدعم الأمنى التابعتان لإدارة أمن عدن على مبنى كان يتحصن فيه مع عناصر آخرين من أعضاء التنظيم.

وذكرت قناة ( العربية ) الإخبارية أن قوات الأمن عثرت فى الوكر، الذى كان زعيم التنظيم يتخذ منه منطلقاً لتنفيذ العمليات الإرهابية فى عدن، على هواتف نقالة وأجهزة آيباد وأسلحة رشاشة.

وأشارت القناة إلى أن قوات الأمن اعتقلت 3 من عناصر التنظيم فى العملية، بعد أن كانوا يساندون الباخشى ويطلقون النار باتجاه قوات الأمن، ثم سلموا أنفسهم بعد مقتله، حيث جرى اقتيادهم للتحقيق ، موضحة أن الباخشى رفض تسليم نفسه وقام بإطلاق النار على قوات الأمن، ما أسفر عن مقتل جندى وإصابة 2 آخرين من قوات مكافحة الإرهاب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة اليمنية تضبط شاحنة إيرانية لصناعة المتفجرات متوجه لمليشيات الحوثى

انتحارى رابع يفجر نفسه أثناء محاولة الشرطة اليمنية اقتحام مبنى البحث الجنائى بعدن

الشرطة اليمنية: اعتقال قيادى بارز بتنظيم القاعدة

اليمن

اخبار اليمن

الشرطه اليمنيه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
الهلباوى: اشتراكيون وقوميون تفاعلوا مع مبادرتى ولا أمانع الظهور بقنوات الإخوان

الهلباوى: اشتراكيون وقوميون تفاعلوا مع مبادرتى ولا أمانع الظهور بقنوات الإخوان

فيديو.. وسيم السيسى: القدماء المصريين ملوك وليسوا فراعنة وعددهم 561 ملكا

فيديو.. وسيم السيسى: القدماء المصريين ملوك وليسوا فراعنة وعددهم 561 ملكا

تعرف على الخطة الدعوية لـ"الأوقاف" خلال شهر شعبان.. فعاليات وأمسيات إيمانية

تعرف على الخطة الدعوية لـ"الأوقاف" خلال شهر شعبان.. فعاليات وأمسيات إيمانية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الزراعة: ارتفاع مساحات القطن المنزرعة لـ150 ألف فدان الموسم الحالى

الزراعة: ارتفاع مساحات القطن المنزرعة لـ150 ألف فدان الموسم الحالى

مرتضى منصور لـ"خالد جلال": "أنا راهنت عليك وسط 10.. واسأل أيمن حافظ"

مرتضى منصور لـ"خالد جلال": "أنا راهنت عليك وسط 10.. واسأل أيمن حافظ"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة