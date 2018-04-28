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قوات الأمن اليمنية تقتل قياديا بتنظيم داعش الإرهابى فى تبادل لإطلاق النار

السبت، 28 أبريل 2018 11:39 ص
قوات الأمن اليمنية تقتل قياديا بتنظيم داعش الإرهابى فى تبادل لإطلاق النار تنظيم داعش الإرهابى


عدن (رويترز)
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 قالت قوات الأمن اليمنية إنها قتلت قياديا كبيرا فى تنظيم داعش الإرهابى خلال تبادل لإطلاق النار بمدينة عدن فى جنوب البلاد اليوم السبت.

وكان القتيل صالح ناصر فضل الباخشى يلقب بأمير ولاية عدن فى فرع التنظيم المتشدد فى اليمن الذى قتل المئات وأغلبهم من أفراد الأمن بجنوب البلاد فى تفجيرات وإطلاق نار على مدى سنوات.

وجاء فى بيان لشرطة عدن على موقع فيسبوك أن قوات مكافحة الإرهاب حاصرت مبنى تحصن فيه الباخشى الذى رفض هو وعناصر أخرى فى التنظيم تسليم أنفسهم.

وأسفر تبادل إطلاق النار أيضا عن مقتل جندى من قوات مكافحة الإرهاب كما قتل الباخشى الذى أصدرت شرطة عدن بيانها مرفقا بصورة لجثته وهى ملطخة بالدماء.

وأضاف البيان أن قوات الأمن اعتقلت ثلاثة من عناصر تنظيم داعش الإرهابى.

وأصبح للتنظيم موطئ قدم فى اليمن فى أواخر عام 2014 مع سقوط البلاد فى براثن الحرب الأهلية بين جماعة الحوثى والحكومة المعترف بها دوليا مما أحدث فراغا أمنيا ودفع تحالفا تقوده السعودية للتدخل.

 


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