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فيديو وصور.. رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى يتابع مهرجان مسرح الشباب بأسوان

السبت، 28 أبريل 2018 12:40 ص
فيديو وصور.. رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى يتابع مهرجان مسرح الشباب بأسوان مهرجان مسرح الشباب


أسوان – عبد الله صلاح
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تابع الباحث سعد فاروق، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، فاعليات المهرجان المسرحى لشباب الجنوب المقام بمحافظة أسوان خلال الفترة من 23 إلى 28 أبريل الجارى.

وتتضمن الفاعليات التى حضرها "فاروق"، إقامة 5 ورش فنية وهى: ورشة الديكور للمخرج خالد عطالله، ورشة التمثيل والإخراج للمخرج أسامة عبد الرءوف، ورشة التأليف باستخدام التراث للكاتب أحمد أبو خنيجر، ورشة تصنيع العرائس للمخرج عمرو حمزة، ورشة دراماتورج للكاتب بكرى عبد الحميد.

 

وتتضمن الفاعليات أيضًا إقامة عدة عروض مسرحية بعدد من المواقع الثقافية، "قصر ثقافة أسوان وقصر ثقافة كوم أمبو وقصر ثقافة حسن فخر الدين"، وتبدأ العروض يوميًا الساعة السابعة مساء.

 

 يذكر أن ضيف شرف المهرجان العرض المسرحى "جدع النار" لدولة السودان، كما يقدم ضمن المهرجان العرض المسرحى "الغجرى" لفرقة النور للمكفوفين بأسيوط.


 

 


 

 


 

 


 

 


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