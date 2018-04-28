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غداً ..صيدلة طنطا تنظم الملتقى السنوى لتوظيف الخريجين‎

السبت، 28 أبريل 2018 02:12 م
غداً ..صيدلة طنطا تنظم الملتقى السنوى لتوظيف الخريجين‎ الدكتورة نهلة العشماوى عميد صيدلة طنطا


الغربية أحمد زيادة
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أعلنت الدكتورة نهلة العشماوى عميد كلية الصيدلة بجامعة طنطا عن تنظيم ملتقى التوظيف السنوى لخريجى كلية الصيدلة، وذلك غداً الأحد تحت رعاية الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة، والدكتور عماد عتمان القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشارت العشماوي،فى بيان له اليوم إلى أن الملتقى ينعقد فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً برحاب كلية الصيدلة بمشاركة الدكتورة كاميليا أبو السعود وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور فتوح منصور مدير مركز الخدمات الصيدلية ومقرر الملتقى، والدكتورة غادة العشماوى مدير وحدة متابعة الخريجين ومنسق الملتقى.

 

 


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