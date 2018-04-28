عميد كلية التربية النوعية بجامعة طنطا: إلغاء العرض المسرحى "حالة طوارئ"







الغربية - أحمد زيادة

أكد الدكتور السيد مزروع، عميد كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، أن أسباب إلغاء العرض المسرحى "حالة طوارئ"، للكاتب الشهير "ألبير كامى"، أن اللجنة الفنية المشكلة من أساتذة المسرح المتخصصين والمسئولة عن النشاط المسرحى بالكلية، بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب، تحت إشرف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، قررت إلغاء العرض وإيقاف البروفات، بعد أن تحققت من التناقض بين النص المكتوب والعرض المقام.

حيث تبين للجنة تعمد استخدام مخرج المسرحية نقل صورة مزيفة للواقع الاجتماعى المصرى، بالإضافة إلى العديد من الاسقاطات السياسية والتى تصب فى مصلحة التكتلات المضادة لمصالح المجتمع.

وأضاف مزروع، أن اللجنة الفنية أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن النص مترجم ويحمل قضايا إنسانية عامة، ولا يختص بطرح قضية بعينها، عكس ما ادعاه مخرج العرض على بعض صفحات التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" من إلغاء إدارة الكلية للعرض بدعوى الإساءة لكيان ما، وأن كلية التربية النوعية بوصفها واحدة من كليات جامعة طنطا، حريصة كل الحرص على الحفاظ على وطننا الغالى وتفويت الفرصة على المتربصين بأمنه واستقراره ووحدته، ولن تسمح لأى أحد بالتطاول أو الإساءة للدولة تحت غطاء ممارسة حرية الرأى والتعبير.