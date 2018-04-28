video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 أبريل 2018 07:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عريقات يدين تمادى إسرائيل فى اعتدائها على أبناء الشعب الفلسطيني

السبت، 28 أبريل 2018 06:00 ص
عريقات يدين تمادى إسرائيل فى اعتدائها على أبناء الشعب الفلسطيني صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


رام الله أ ش أ
إضافة تعليق

أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ، تمادى إسرائيل فى اعتدائها على أبناء الشعب الفلسطينى وعدم محاسبتها على جرائمها وفتح التحقيق الدولى حتى الآن، وحملها المسؤولية الكاملة عن الأرواح الفلسطينية التى تستهدفها عمليات الاعدام الميدانى الإسرائيلية الممنهجة والمتواصلة بتهمة التظاهر السلمى ضد الاحتلال ومن أجل الحرية والاستقلال والعودة.

وقال عريقات - فى تصريح له مساء الجمعة - "سمعنا أن جيش الاحتلال الإسرائيلى يتدرب منذ الأمس ويكثف من تعزيزاته العسكرية ونشر القناصة ووضع السواتر الترابية استعدادا لمواجهة مسيرة العودة السلمية التى تضم رجالا ونساء وشبابا مدنيين عزل، وكأنه سيواجه جيشا مدججا بالأسلحة الحديثة والفتاكة والقنابل والدبابات، لكن أكثر ما تخشاه إسرائيل هو هذا المشهد السلمي، وتخشى أكثر من نقل صورته إلى العالم الذى يعرّى إرهابها وصورتها الحقيية، ولذلك اغتالت شهيدى الحقيقة ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين".

وفى هذا السياق استهجن عريقات إصرار بعض الأطراف مثل نيكى هيلى وغيرها على مواصلة تضليل وتزييف الحقائق وترويج رواية الاحتلال وادعاءاته الزائفة لتبرير جرائمه التى يرتكبها ضد أبناء شعبنا وأطفاله، واصفا تصريحاتها بمجلس الأمن بالمدافعة عن آخر احتلال فى العصر الحديث، ودعاها الى التحلى بقوة قول الحقيقة.

وأضاف " إن الحقيقة التى تتعامى عنها هيلى وغيرها هى أنه فى أقل من شهرين قتلت إسرائيل وجيشها الذى تدعى أنه الاكثر اخلاقية وإنسانية فى العالم أكثر من 43فلسطينيا مدنيا بينهم 4 أطفال أبرياء وجرح أكثر من 5500 باصابات مختلفة واختناق الغاز، وتعريض 21 حالة من المصابين منهم إلى بتر فى الأطراف برصاص الاحتلال المتفجر وقناصته، وقتلت صحفيين وجرحت (31) صحفيا بشكل مباشر، بينهم (4) صحفيات، والذى يعتبر جريمة بموجب القانون الدولى الإنسانى وقانون حقوق الإنسان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طيران الاحتلال يستهدف سفينة كانت تستعد لكسر الحصار بميناء غزة

صور.. رصاص الاحتلال يجبر عشرات الفلسطينيين على استكمال حياتهم بـ"العكاز"

عريقات

إسرائيل

الاعتداء على الشعب الفلسطيني

غزة

عنف الاحتلال




لا تفوتك
الهلباوى: اشتراكيون وقوميون تفاعلوا مع مبادرتى ولا أمانع الظهور بقنوات الإخوان

الهلباوى: اشتراكيون وقوميون تفاعلوا مع مبادرتى ولا أمانع الظهور بقنوات الإخوان

فيديو.. وسيم السيسى: القدماء المصريين ملوك وليسوا فراعنة وعددهم 561 ملكا

فيديو.. وسيم السيسى: القدماء المصريين ملوك وليسوا فراعنة وعددهم 561 ملكا

تعرف على الخطة الدعوية لـ"الأوقاف" خلال شهر شعبان.. فعاليات وأمسيات إيمانية

تعرف على الخطة الدعوية لـ"الأوقاف" خلال شهر شعبان.. فعاليات وأمسيات إيمانية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الزراعة: ارتفاع مساحات القطن المنزرعة لـ150 ألف فدان الموسم الحالى

الزراعة: ارتفاع مساحات القطن المنزرعة لـ150 ألف فدان الموسم الحالى

مرتضى منصور لـ"خالد جلال": "أنا راهنت عليك وسط 10.. واسأل أيمن حافظ"

مرتضى منصور لـ"خالد جلال": "أنا راهنت عليك وسط 10.. واسأل أيمن حافظ"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة