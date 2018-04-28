طوارئ ببورسعيد لتطهير بالوعات الأمطار تحسبا لسوء الأحوال الجوية







بورسعيد – محمد فرج

تفقد سعيد شلبى رئيس حى الشرق أعمال النظافة والتجريف ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة للارتقاء بالمنظومة البيئية بجميع الشوارع الرئيسية والجانبية.

وقال شلبى بأنه تم إعلان حالة الطوارئ لتطهير بالوعات الأمطار للوقوف على مدى صلاحيتها وقدرتها لاستيعاب أية كميات من المياه ووصولها إلى شبكة الصرف الصحى دون أية تراكمات تحسبا لتغييرات أحوال الطقس المحتملة خلال الأيام المقبلة .

فيما أكد العميد وليد البيلى رئيس حى الزهور خلال تصريحات صحفية، بأنه تم صيانة ونظافة مسطحات شارعى العاشر والعبور وزراعة حديقة عثمان بالأشجار وزراعة مسطح منطقة نبيل الوقاد فضلا عن زراعة أعمدة بعد إصلاحها بمنطقتى شباب المدينة وعمر بن الخطاب خلف مكتب البريد، بالإضافة لـ زرع كابلات خلف مستشفى الزهور بمنطقة عمر بن عبد العزيز.

ومن جهة أخرى أكد المهندس محمد عبده رئيس مجلس مدينة بورفؤاد بأن إدار الطرق بالتنسيق والتعاون مع شركة الصرف الصحى قاموا بمراجعة كافة بالوعات الأمطار وتطهيرها استعدادا لمواجهة مياه الأمطار.



