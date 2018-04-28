ضبط 4 مصانع غير مرخصة فى حملة تموينية ببنها وطوخ

شنت مباحث التموين فى القليوبية بالاشتراك مع مديرية التموين حملة مكبرة على مدينة بنها وطوخ، أسفرت عن ضبط 4 مصانع بدون ترخيص، وبدون سجل صناعى وتحرير 5 قضايا لمحال فى مجال سلع غذائية منتهية الصلاحية، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية، بالحملة، وأسفرت جهودها عن ضبط مصنع لتصنيع الشنط والكارتون ومصنعى لتعبئة مواد غذائية وتحرير 5 قضايا لمحال وكشك ومقلة فى مجال سلع غذائية منتهية الصلاحية، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.