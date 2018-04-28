ضبط لحوم فاسدة ودقيق مدعم فى حملة تموينية بالبحيرة







البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الاسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط " ع ا " 43 سنة صاحب مخبز بلدى كائن بمدينة المحمودية لقيامه بتجميع 250 كيلو دقيق بلدى مدعم لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط "أ ص ح "42 سنة المسئول عن قسم اللحوم المجمده بماركت شهير بدمنهور لحيازته وعرضه للبيع 51 كيلو كلاوى مجمدة متنهية الصلاحية.

كما تم ضبط 16قضية متنوعة منها عـدم الإعلان عن الأسعار و الغش التجاري وعرض سلع مجهولة المصدر و تجميع مواد بترولية وأسمدة زراعية مدعمة.