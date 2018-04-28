ضبط صاحب مخبز أستولى على 4750 رغيف خبز بسوهاج







سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بسوهاج برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة وبإشراف اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج من ضبط صاحب مخبز لإستيلائه على "4750" رغيف بلدي من حصة المخبز بمبلغ 3970 جنيهاً.

وذلك ضمن 52 قضية تمونية تم ضبطها من خلال الحملة التى تم شنها لتحقيق أقصي رقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل .

وتبين أن الحملة أسفرت عن ضبط مروان م ا 39 سنة صاحب مخبز بلدي ويقيم دائرة مركز المراغة لإستيلائه علي 4750 رغيف بلدي من حصة المخبز بمبلغ 3970 جنيهاً – تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين.

كما تم ضبط 7 قضية أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و 6 قضايا أنتاج خبز بلدي ناقص وزن و 10 قضايا عدم حمل شهادة صحية و 10 قضايا عدم الإعلان عن أسعار السلع و 4 قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و 4 قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و 4 قضايا توقف عن انتاج الخبز أثناء مواعيد العمل و" 6 " قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.