صور وفيديو.. الفائزان بمسابقة إبداع: على الشباب السعى وراء هدفه وعدم اليأس







الإسكندرية – هناء أبو العز

محمد ناجى وسلمى الصاوى، طالبان بالسنة الرابعة بكلية التجارة، دفاعا عن حلمهما، وسعيا وراؤه حتى حصل كلًا منهما على المركز الأولى فى مسابقة إبداع 6، وكرمهما وزير الشباب والرياضة، على تميزهما.

التقت "اليوم السابع" بالشاب والفتاة اللذان فازا بالمراكز الأولى من بين شباب جامعات مصر كلها، فمحمد ناجى الشاب الذى لم ييأس حين شارك فى المسابقة بنسختها الثالثة، وتم تصعيده إلى المركز الثانى، كمراسل تليفزيونى غير متخصص، وأصر ناجى على الاستمرارية، والاستثمار فى ذاته، والحصول على التدريبات اللازمة المتخصصة، لخوض المسابقة مرة أخرى، ولكن لأن الإمكانيات كانت ضعيفة ومتطلبات المسابقة تزيد يومًا بعد يوم، لم ينجح ناجى فى نسختها الرابعة والخامسة.

وقال محمد ناجى: "عملت على نفسى كثيرًا فرغم دراستى بكلية التجارة، إلا أننى أحب العمل التليفزيونى، والمراسلة، فقمت بحضور عدد من الورش التدريبية، حتى استطعت إنتاج فيلم عن حياة إنسانية لشاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، يدعى إسلام، والذى يعمل أكثر من وظيفة، بالإضافة إلى كونه مدربًا للتنمية البشرية، فقمت بتحديد موعد معه والسفر إليه بمنزله فى المقطم بالقاهرة، ثم السفر معه إلى مدينة المنصورة حيث يلقى هناك محاضرة عن الأمل وعدم الاستسلام لضغوط ومتاعب الحياة، وحضرت معه محاضرة أخرى فى محافظة الإسكندرية، حيث يأتى إليه الكثير من المتابعين له".

وتابع ناجى: "أخرجت الفيلم وأنتجته، وقمت فيه التصوير والإعداد والتقديم، والتعليق الصوتى، وقدمته كاملًا لهيئة مجلس إدارة المسابقة، وفوجئت بفوزى بالمركز الأولى، وإثناء وزير الشباب والرياضة على، أثناء تكريمى، وإعجاب الكثيرون بالفيلم".

واستطرد ناجى حديثه: "بعد حصولى على المركز الأول، سأواصل من خلال المبلغ الذى سأحصل عليه وهو 20 ألف جنيه، التدريبات التى احتاجها وأزود إمكانياتى، للعمل على رفع مهاراتى أكثر".

أما سلمى الصاوى، حصلت على المركز الأول، فى كتابة الأغنية، وقد شاركت فى نسخة المسابقة العام الماضى، إلا أنها لم تتصعد، وبعد معرفة الأسباب ومراجعة المسابقة، اكتشفت أنها لم تقدم الأغنية بشكل صحيح فى المرة الماضية، فقامت بدراسة الأغنية بشكل جيد أكاديميى وعملى، حتى كتبت الأغنية التى فازت بالمركز فى هذه النسخة.

وجاءت كلمات أغنية سلمى الفائزة بالمركز الأول تقول: "عينى فاضحة واضحة جدًا وأنت جاهل فى العيون.. كنت فاكرة إن أنت عينك زى عينى أكيد بريئة.. عمرى ما استوعبت لحظة أن سهل عليك تخون.. واللى عشته ده ضعف رسمى كنت آيلة للسقوط".

وتابعت سلمى: "الجائزة كانت نقطة بداية، ولكنى سأكمل بعد ذلك، وأقوم مع بعض أصدقائى، بكتابة الأغنيات لهم، وهم يقومون بتلحينها وعرضها على صفحات التواصل الاجتماعى واليوتيوب، ونشر فنى للجميع".

ووجهت سلمى رسالة لزملائها: "على الجميع السعى وراء أهدافه، وعدم اليأس فى حالة عدم النجاح فى إحدى المرات لأن النجاح لا يتحقق إلا بعد الفشل".