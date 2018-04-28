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صور.. وفد أسيوط يلتقى بهاء أبو شقة لمناقشة خطة الحزب لإعادته لمكانته المعروفة

السبت، 28 أبريل 2018 02:47 م
صور.. وفد أسيوط يلتقى بهاء أبو شقة لمناقشة خطة الحزب لإعادته لمكانته المعروفة وفد أسيوط يلتقى بهاء أبو شقة


أسيوط - محمود عجمى
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إلتقى المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد ؛ أعضاء هيئة مكتب حزب الوفد بأسيوط برئاسة الدكتور محمد عبدالغنى بركات لمناقشة خطة الحزب وبرنامجه خلال الفترة القادمة لإعادته إلى مكانته المعروفة ؛ وذلك بمقر الحزب "بيت الأمة".

حضر الإجتماع الدكتور هانى سرى الدين سكرتير عام الحزب ، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب ، واللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب ، وطارق تهامى عضو الهيئة العليا للحزب وسكرتير مساعد الحزب.

واستعرض رئيس الحزب ؛ خطة وتوجهات الحزب لحل المشاكل التنظمية والإدارية الحالية التى تواجه الحزب ورؤيته لعودة حزب الوفد ليحتل المكانة التى تتناسب مع تاريخة الكبير.

وأضاف الدكتور هانى سرى الدين سكرتير عام الحزب، فى بيان اليوم السبت، أن الحزب يعمل على الكثير من الملفات الداخلية والخارجية خلال المرحلة القادمة ومنها الإستعداد لتنظيم إحتفالية مئوية الوفد العام القادم وجعلها تليق بهذه المناسبة الوطنية وإدارتها بطريقة احترافية تتناسب مع الحدث التاريخي.

وأضاف عبدالعاطى أحمد عبد العاطى نائب رئيس حزب الوفد بأسيوط أن اللجنة اعدت خطة لتشكيل لجان المراكز والقرى والمحافظة لعرضها على قيادات الحزب وذلك استكمالا للاجتماعات المكثفة مع اعضاء الحزب لمشاركة الجميع وعدم اقصاء أحد الأشخاص مطالباً رئيس الحزب بإنشاء مركز للدراسات السياسية والإستراتيجية داخل مقر الحزب بأسيوط للإعداد وتأهيل كوادر وأعضاء للحزب، مشيراً إلى أهمية التواصل المستمر مع قيادات الحزب خلال اجتماعات دورية لعرض وبحث المشكلات التى تواجه أعضاء الحزب فى أسيوط.

 

 

 

وفد أسيوط يلتقى بهاء أبو شقة (1)
وفد أسيوط يلتقى بهاء أبو شقة 

 

وفد أسيوط يلتقى بهاء أبو شقة (2)
وفد أسيوط يلتقى بهاء أبو شقة 

 

وفد أسيوط يلتقى بهاء أبو شقة (3)
وفد أسيوط يلتقى بهاء أبو شقة 

 

وفد أسيوط يلتقى بهاء أبو شقة (5)
وفد أسيوط يلتقى بهاء أبو شقة 

 

وفد أسيوط يلتقى بهاء أبو شقة (6)
وفد أسيوط يلتقى بهاء أبو شقة 

 

وفد أسيوط يلتقى بهاء أبو شقة (7)
وفد أسيوط يلتقى بهاء أبو شقة

 


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