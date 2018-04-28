صور.. وزير الرى يتفقد قنطرة كوبرى الشرقاوية بالدقهلية







الدقهلية - محمد حيزة

تفقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، منذ قليل، قنطرة كوبرى الشرقاوية، التابعة لمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، يرافقه الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، والمهندس مختار الخولى السكرتير المساعد، والمهندس سعد موسى وكيل وزارة الرى بالدقهلية، والمهندس عبد الرحمن فريد مدير عام شرق رى الدقهلية، والمهندس أبو بكر أشرف الصديق مهندس تنفيذى برى الدقهلية.

وخلال جولة الوزير والوفد المرافق له، فى موقع إنشاءات الكوبرى، لمتابعة سير العمل به، شدد على سرعة الانتهاء منه قائلا "إنه يمر بترعة لا يوجد عليها الكثير من الكبارى، وهناك اختناق مرورى كبير من أجل المرور لطريق مركز دكرنس، وشربين الشرقى، والجمالية، والمطرية، والمنزلة، والقاهرة، وسيحل هذا الكوبرى الأزمة المرورية".