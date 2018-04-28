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صور.. مليشيات الحوثى تشيع جثمان صالح الصماد وسط صنعاء

السبت، 28 أبريل 2018 07:45 م
صور.. مليشيات الحوثى تشيع جثمان صالح الصماد وسط صنعاء جثمان صالح الصماد ورفاقه


كتب عبد الوهاب الجندى
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شيعت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، قائدها السياسي صالح الصماد، والذى قتل فى غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء الأسبوع الماضى للتحالف العربي، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

ونعى زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثى الصماد اليوم السبت، قائلًا: "يجب أن يكون نموذج الرئيس الصماد قدوة للمسؤولين في كل مواقع المسؤولية".

وصالح الصماد هو الرئيس السياسي لمليشيات أنصار الله الحوثى فى اليمن، والتى تدعمها السلطات الإيرانية، ماديا وعسكريا.

تشيع الجثامين
تشيع الجثامين

 

جثامين الحوثيين
جثامين الحوثيين

 

حوثي يحمل سلاح
حوثي يحمل سلاح

 

صورة صالح الصماد
صورة صالح الصماد

 

 

 


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