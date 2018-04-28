صور.. مليشيات الحوثى تشيع جثمان صالح الصماد وسط صنعاء

صور.. مليشيات الحوثى تشيع جثمان صالح الصماد وسط صنعاءالسبت، 28 أبريل 2018 07:45 م
جثمان صالح الصماد ورفاقه
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شيعت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، قائدها السياسي صالح الصماد، والذى قتل فى غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء الأسبوع الماضى للتحالف العربي، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.
ونعى زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثى الصماد اليوم السبت، قائلًا: "يجب أن يكون نموذج الرئيس الصماد قدوة للمسؤولين في كل مواقع المسؤولية".
وصالح الصماد هو الرئيس السياسي لمليشيات أنصار الله الحوثى فى اليمن، والتى تدعمها السلطات الإيرانية، ماديا وعسكريا.
تشيع الجثامين
جثامين الحوثيين
حوثي يحمل سلاح
صورة صالح الصماد
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