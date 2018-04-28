صور.. مرور الإسكندرية تواجه حوادث الطرق بالإشارات الإلكترونية







الإسكندرية – أسماء على بدر

على الرغم من صغر مساحة محافظة الإسكندرية، إلا أن الطرق الرئيسية بها تعد من أهم المحاور، خاصة طريق الكورنيش، وطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، والطريق السريعة المتفرعة منها، خاصة بعد ارتفاع نسبة الحوادث يوميا فى هذه الطرق، لوجود كتلة سكنية بجوارها، ومدارس ومرور المواطنين بشكل دورى .

بعد تطوير كورنيش الإسكندرية، وزيادة عدد الحارات فيه أصبح أكثر عرضة لحوادث الطريق والإصابات بشكل يومى، وواجهت الإدارة المحلية فى تلك الفترة الأزمة، بإنشاء أنفاق لمرور المواطنين، ولكن ظلت الأزمة متواجدة لسنوات طويلة لصعوبة عبور كبار السن هذه الأنفاق .

وخلال العام الأخير، كانت الإشارات الإلكترونية هى أهم الحلول الذكية لمكافحة حوادث الطرق بطريق الكورنيش الذى كان يسميه المواطنون بمحافظة الإسكندرية، طريق الموت، خاصة فى المناطق التى يوجد فيها تطوير مثل سبورتنج وكليوباترا وكامب شيزار .

وعمدت إدارة المرور بالإسكندرية، إلى تدشين إشارات إلكترونية على طريق الكورنيش وبدأت بإشارة سان ستيفانو وعدد من المناطق منها ستانلى وكامشيزار وسيدى بشر والمندرة وثروت ومحمد نجيب، وعدد من المناطق التى كانت تعتبر منبع للحوادث بشكل يومى .

يعتبر الطريق الصحراوى غرب الإسكندرية، من أخطر الطرق خاصة فى المناطق التى تتواجد فيها قرى غرب الإسكندرية مثل قرى البنجر ومريوط التى يتواجد فيها عدد كبير من السكان وتسبب العديد من الحوادث بشكل يومى بسبب عدم وجود كبارى أو انفاق لعبور المواطنين .

كما تُعد الطرق السريعة المتفرعة من الطريق الصحراوى مثل طريق الكافورى تمثل خطرا كبيرا على المواطنين، خاصة حال انعدام الرؤية وضعفها فى عدد من المناطق على الطرق السريعة، وعدم وجود إنارة بها مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

ولنواب البرلمان دور فى هذه القضية التى أصبحت أزمة لدى أهالى الإسكندرية حيث تقدم النائب أحمد الشريف بطلب لمرور الإسكندرية لإقابة إشارة مرور وكبرى مشاه بمنطقة النهضة غرب الإسكندرية لحل أزمة الحوادث واصابات المواطنين التى تحدث بشكل يومى وخاصة طلاب المدارس.

كما تقدم النائب حسنى حافظ بطلب إحاطة لزيادة إشارات المرور وإقامة إشارة مرور بمنطقة الإبراهيمية وتم الموافقة عليها وإنشاؤها بواسطة إدارة مرور الإسكندرية لارتفاع نسبة الحوادث فى تلك المنطقة .

وأكد اللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية بضرورة تركيب إشارات مؤمنة لعبور المشاه بجميع المناطق الخطره لعبور المشاه على الطرق السريعة، وقامت إدارة المرور "قسم التخطيط " بتركيب إشارة مؤمنة لعبور المشاه بمنطقة طريق القباري أمام الموقف الجديد، بجانب الانتهاء من أعمال تطوير إشارة ميدان المطافي دائرة قسم شرطة العطارين، نظرا لعدم تلبية الإشارة الحالية لعملية عبور المشاه.











