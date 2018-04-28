صور .. محافظ الاسماعيلية يشهد إحياء ذكرى عبد الرحمن الأبنودى بقرية الضبعية







الإسماعيلية – جمال حراجى

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية مراسم الاحتفالية والندوة التى نظمها فرع ثقافة الاسماعيلية بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة لرحيل شاعر العامية الراحل الكبير " الخال عبد الرحمن الأبنودى " ، والتى أقيمت بمقر منزله بقرية الضبعية بالاسماعيلية فى حضور الإعلامية نهال كمال حرم الخال عبد الرحمن والشاعرة الكبيرة فاطمة قنديل، والشاعر مدحت منير والشاعر عبده المصرى رئيس مؤتمر أدباء إقليم القناة، وعدد كبير من أدباء ومثقفي الإسماعيلية والإقليم، بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وماهر كمال رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى، وجمع كبير من الأدباء والشعراء والمثقفين وبمشاركة وحضور 50 شاعر وأديب من أدباء أقليم القناة وسيناء الثقافى

وبدأت مراسم الاحتفال بزيارة ضريح الأبنودى وقراءة الفاتحة على روحه، ثم توجه جميع المشاركين بالحفل الى منزله حيث أديرت الندوة والتى تضمنت إلقاء مجموعة من الأشعار رثاء للراحل العظيم واستعراض لبعض شهادات من الشعراء والأدباء لسيرته الذاتية العطرة، ومشواره مع الوطنية فى إطار الاحتفالات بإحياء الذكرى الثالثة لوفاة الشاعرالعظيم الراحل عيد الرحمن الأبنودى أحد رموز الوطنية المصرية العظماء .

قراءة الفاتحة على روح الخال



المحافظ يشهد الإحتفالية



المحافظ والقيادات فى منزل الابنودى



المحافظ يتحدث فى إحتفالية الخال