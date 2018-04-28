صور.. قافلة طبية للكشف على المجندين والمحجوزين بأقسام القليوبية

القليوبية نيفين طه

قامت اليوم، السبت، قافلة طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بطاقم طبى متخصص ( باطنة - صدر - جلدية - صيدلية ) للمرور بنطاق مديرية أمن القليوبية.

و توجهت القافلة إلى ديوان قسم أول بنها ثم توجهت لقسم ثانى بنها مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان وذلك للكشف على الأفراد والمجندين العسكريين والمحجوزين بالحجز والسجن بالإضافة إلى الكشف على بعض المدنيين المترددين على المواقع الشرطية المختلفة

وتفقد اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، عمل القافلة الطبية بقسم أول بنها وأمر بتوفير كل ما يلزم لنجاح عمل القافلة وتوقيع الكشف الطبى على المحجوزين بالقسم والأفراد وكبار السن.

وأشار إيهاب خيرت إلى أن تلك القافلة الطبية تأتى فى إطار تنفيذ سياسة وزارة الداخلية بتفعيل الجانب الإنسانى والتواصل المجتمعى، وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية فيما يتعلق بالمرور الميدانى وقيام لجان من قطاع الخدمات الطبية لتفقد أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز والمواقع الشرطية الخدمية.

يذكر أن مدة تواجد القافله هى أربعة أيام للمرور على المواقع الشرطية بمديرية أمن القليوبية.