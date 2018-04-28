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صور.. رصاص الاحتلال يجبر عشرات الفلسطينيين على استكمال حياتهم بـ"العكاز"

السبت، 28 أبريل 2018 03:00 ص
صور.. رصاص الاحتلال يجبر عشرات الفلسطينيين على استكمال حياتهم بـ"العكاز" عدد من الفلسطينيين يتلقون العلاج بعد إصابتهم فى اقدامهم


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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أظهرت صور بثتها وكالة الأنباء الفرنسية، عشرات المصابين الفلسطينيين فى القدم والأطراف بإصابات مباشرة جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلى على مسيرات العودة على حدود غزة ما يجبر عشرات الشبان الفلسطينيين على استكمال حياتهم بالعكاز .

ويروى الشاب محمد المغارى من على سرير المستشفى الذى يتواجد فيه بعد 3 أسابيع من إصابته برصاصة إسرائيلية على حدود قطاع غزة، أن هناك فجوة فى ساقه تحت الجبس بإمكانه تمرير إصبعه من خلالها من جانب الى آخر.

وقتل 41 فلسطينيا بينهم صحفيان منذ بدء مسيرات احتجاجية على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل فى 30 مارس فى كل يوم جمعة للمطالبة بحق العودة. وأصيب أكثر من 1700 فلسطينى بالرصاص الحي، 80 فى المئة منهم فى أطرافهم السفلية، بحسب وزارة الصحة فى غزة.

ويقول الشاب البالغ من العمر 28 عاما "أصبتُ برصاصة فى ساقى أحدثت تفجيرا فى العظام، تدمّر 30 سنتم من عظم الساق تماما إضافة الى العضل كاملا".

ويضيف أن هناك جسورا عدة من البلاتين على ساقه اليسرى "المفتوحة تحت الجبس"، بحسب قوله. "بإمكانى ان أضع كفة يدى من جهة وأخرجها من الاخرى".

ويتابع بحسرة ان الاطباء كانوا على وشك بتر ساقه، مشيرا الى انه كان يعمل فى مطعم. ويقول "لن أتمكن من العمل الان لسنتين على الاقل بسبب إصابتي. كنت أنوى أن اتزوج قريبا، لم اعد افكر فى الامر حاليا"، وأصيب المغارى خلال مشاركته فى الاحتجاجات على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

ويبدى الاطباء قلقا إزاء تدفق مئات الجرحى الى المستشفيات بجروح خطيرة، لا سيما فى منطقة الركبة. وتعرض الجيش الاسرائيلى لانتقادات بسبب استخدام غير متكافئ للقوة وكذلك بسبب نوعية الذخيرة المستعملة فى مواجهة المتظاهرين.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، وجود 21 حالة بتر للأطراف جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على الفلسطينيين المشاركين فى مسيرة العودة الكبرى منذ 30 مارس الماضى.

وأوضح المتحدث باسم الصحة أشرف القدرة، أنه من بين حالات البتر، 4 حالات بتر فى الأطراف العلوية شملت حالة واحدة فى كف اليد، و3 فى الأصابع، إضافة إلى 17 حالة بتر فى الأطراف السفلية".

يذكر أن مسيرات العودة السلمية التى انطلقت على حدود غزة فى 30 مارس الماضى، أسفرت عن استشهاد 40 فلسطينيا وإصابة الآلاف برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى.

إصابة 3 فلسطينيين فى القدم
إصابة 3 فلسطينيين فى القدم

 

شباب فلسطينى مصاب فى قدمه جراء عنف الاحتلال
شباب فلسطينى مصاب فى قدمه جراء عنف الاحتلال

 

شباب فلسطينى يتلقى العلاج
شباب فلسطينى يتلقى العلاج

 

عدد من الفلسطينيين المصابين فى أطرافهم على يد الاحتلال
عدد من الفلسطينيين المصابين فى أطرافهم على يد الاحتلال

 

عدد من الفلسطينيين فى انتظار الرعاية الطبية
عدد من الفلسطينيين فى انتظار الرعاية الطبية

 

عدد من الفلسطينيين فى انتظار العلاج
عدد من الفلسطينيين فى انتظار العلاج

 

عدد من الفلسطينيين يتلقون العلاج بعد إصابتهم فى اقدامهم
عدد من الفلسطينيين يتلقون العلاج بعد إصابتهم فى اقدامهم

 

عدد من المصابين الفلسطينيين
عدد من المصابين الفلسطينيين

 

فلسطينيون مصابون فى اقدامهم
فلسطينيون مصابون فى اقدامهم

 


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