صور.. رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى







أسوان – صلاح المسن

بدأت اليوم السبت بجامعة أسوان، إمتحانات الفصل الدراسى الثانى، حيث تفقد الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة لجان الامتحانات بكلية التربية وكلية الآداب وكلية الألسن وكان فى إستقباله عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وأكدت جامعة أسوان فى بيان لها أن رئيس الجامعة قام فى لفتة إنسانية منه بتوزيع بعض العصائر على الطلاب داخل اللجان نظرا لشدة الحر بأسوان.

وأكدت الجامعة أن الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ناقش الطلاب فى مستوى ورقة الأسئلة ومدى مطابقتها لمواصفات الجودة والضمان لورقة الأسئلة النموذجية ووجه بالعمل على تذليل الصعوبات التى تواجه الطلاب أثناء امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة استعدت لأعمال الامتحانات من توفير ملاحظين وتهيئة المناخ المناسب فى المدرجات من توفير مكيفات ومراوح ومبردات المياه وتوفير وسائل نقل لطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بمدينة أسوان الجديدة للاطمئنان على سلامة الطلاب وخاصة طلاب كليات دار العلوم والحقوق والآثار التى تتم امتحاناتهم بالحرم الجامعى بأسوان الجديدة.

الجدير بالذكر، أنه يبلغ عدد طلاب جامعة أسوان 23 ألف وخمسمائة طالب وطالبة يؤدون إمتحانات الفصل الدارسى الثانى لعام الدراسى 2019/2018 موزعين على 19كلية ومعهد الدراسات الإفريقية ودول حوض النيل والبحوث.



رئيس جامعة أسوان يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني



رئيس جامعة أسوان يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني



رئيس جامعة أسوان يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني



رئيس جامعة أسوان يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني