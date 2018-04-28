صور.. رئيس الوزراء العراقى يزور مقر القوات الخاصة فى مدينة كركوك







كتب عبد الوهاب الجندى

تفقد رئيس الوزراء العراقى، حيدر العبادي، مقر القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب فى مبنى القوات بمحافظة كركوك العراقية اليوم السبت.

ونشر رئاسة الوزراء العراقية، على صفحتها بموقع تويتر، صورا تجمع رئيس الوزراء حيدر العبادى بقيادات العمليات الخاصة فى مقر القوات بكركوك.

وعقد العبادى اجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية بحضور محافظ كركوك وقائد الشرطة الاتحادية .

وأكد أن "كركوك تمثل عراقا مصغّرا ومدينة للتسامح وغايتنا أن نحقق العدل وان يشعر جميع المواطنين فيها بالأمن والأمان"، قائلاً: "قواتنا تحمى المواطنين بمختلف مكوناتهم".

وشدد الوزير العراقى على أهمية حيادية الأجهزة الأمنية فيما يخص الانتخابات وأن يكون واجبها حماية الناخبين والمرشحين والمراكز الانتخابية " .

وقال: "إننا نريد سلطة اتحادية فى كركوك وكل القوات هى قوات اتحادية حسب الدستور ولدينا ثقة بالأجهزة الأمنية، وإننا قضينا على الإرهاب عسكريا ونخطو خطوات كبيرة فى المجال الامنى والجهد الاستخبارى" .



العبادي مع القوات



رئيس الوزراء العراقي مع القوات الخاصة