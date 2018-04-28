صور .. بدء امتحانات النصف الدراسى الثانى لصفوف النقل بالوادى الجديد







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، فى إجراء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2017-2018 حيث تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة باللجان داخل المدارس، ومراعاة أن تكون الورقة الامتحانية من الكتاب المدرسى وفى مستوى الطالب المتوسط.

ووجه الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، بضرورة العدالة بالتصحيح من مدرسى كل مادة، والمتابعة المستمرة للكنترولات، وتوفير كافة الأجواء التى تحقق للطلاب أفضل مستويات الإداء فى الامتحان، مؤكدا على أنه سيتم وضع برامج متنوعة لرفع مستوى كفاءة الطلاب المتفوقين، وتأهيلهم للمنافسة، والحصول على أعلى الدرجات فى المنافسات التعليمية والأنشطة الطلابية.



وكيل تعليم الوادى الجديد يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى



امتحانات التعليم الفنى بالوادى الجديد



وكيل تعليم الوادى الجديد يتفقد ورقة الأسئلة الخاصة بأحد الطالبات

لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد



بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد