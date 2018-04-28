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السبت، 28 أبريل 2018 09:16 م
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صور.. الجيش السورى يتقدم فى جنوب دمشق بعد معارك عنيفة مع داعش الإرهابى

السبت، 28 أبريل 2018 08:41 م
صور.. الجيش السورى يتقدم فى جنوب دمشق بعد معارك عنيفة مع داعش الإرهابى قصف القوات السورية على جنوب دمشق


(أ ف ب)
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أحرز الجيش تقدماً ميدانياً السبت داخل حى القدم فى جنوب دمشق إثر اشتباكات عنيفة ضد تنظيم داعش الإرهابى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، فى اطار هجوم مستمر لليوم العاشر على التوالى لضمان أمن العاصمة.

وتستهدف القوات الحكومية ومسلحون موالون لها منذ 19 أبريل مواقع التنظيم الجهادى فى جنوب دمشق وتحديداً فى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحيى الحجر الأسود والقدم المجاورين، بعد تعثر مفاوضات لاخراج مقاتلى التنظيم من المنطقة.

وأوردت وكالة سانا أن وحدات من الجيش استعادت السيطرة على منطقة المأذنية "بعد تدمير نقاط محصنة للإرهابيين وتكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد".

آثار القصف
آثار القصف

 

جانب من الدمار
جانب من الدمار

 

غارات فى سوريا
غارات فى سوريا

 

قصف مخيم اليرموك
قصف مخيم اليرموك

 


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