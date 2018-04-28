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صور.. الأورمان توزع لحوما لـ 500 أسرة بقرية فى الفيوم ضمن مبادرة سمعنا صوتك

السبت، 28 أبريل 2018 02:18 م
صور.. الأورمان توزع لحوما لـ 500 أسرة بقرية فى الفيوم ضمن مبادرة سمعنا صوتك


الفيوم - رباب الجالي
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في إطار استمرار الاستجابات للمبادرة التي أطلقها برنامج الحياة اليوم، مع خالد أبو بكر، بالتعاون مع "اليوم السابع"، مبادرة بعنوان "سمعنا صوتك" قامت اليوم جمعية الأورمان بالفيوم بتوزيع لحوما مجمدة ودجاج على 500 أسرة بقرية سرسنا بمركز طامية وذلك في سرادق كبير وسط القرية.
 
وكانت المبادرة أطلقت لتكون حلقة الوصل بين المواطن والدولة، ومحاولة لحل المشكلات فى إطار غير تقليدى، من خلال زيارات متواصلة لكل محافظات الجمهورية، تشمل المراكز والقرى والنجوع والمناطق الفقيرة والأولى بالرعاية
 
وقال رمضان عبد السلام محمد مدير جمعية الأورمان فرع الفيوم، إن الجمعية بعد علمها بالمبادرة وأحوال قرية سرسنا قامت بالنزول للقرية وعمل مسح شامل ويتم اليوم توزيع 2250 كيلو لحوم بالاضافة الي دجاج مجمد وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر كما تم تحديد بعض الاسر سيتم إعادة تأهيل لمنازلهم وسيتسلمون المنازل جاهزة علي المفتاح كما تم عمل مسح للفتيات الايتام المقبلات علي الزواج لتقديم مساعدات لهن وكذلك أبحاث للعمليات التي تحتاج الي عمليات قلب وسيتم عمل قافلة للعيون قريبا لعمل اللازم لكل من يحتاج عمليات او نظارات 
 
ولفت مدير الاورمان بالفيوم الي ان مبادرة سمعنا صوتك تصل الجمعية بقاع الريف وبالأماكن التي تحتاج الجمعية للوصول لها بالفعل وتقدم بالشكر الي اليوم السابع والحياة اليوم علي إطلاقهما هذه المبادرة
 
من جانبه قال حمدي الروبي شيخ البلد بقرية سرسنا، إن مبادرة سمعنا صوتك أظهرت قرية سرسنا التي عانت الإهمال لعقود طويلة وأهالي القرية يستحقون المبادرات ويستحقون تقديم المساعدات لهم لما يعانون من فقر 
 
 
فيما عبر أهالي القرية عن سعادتهم بما يقدم لهم من مساعدات هذه الأيام مؤكدين أنهم أخيرا وجدوا من يذكرهم، ويمد لهم يد العون. 
 
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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