شريط مصور يظهر إعدام داعش لعراقيين من المؤيدين للانتخابات







(رويترز)

بثت وكالة أنباء أعماق الناطقة بلسان تنظيم داعش، شريطا مصورا الجمعة، ظهر فيه قيام مقاتلين من التنظيم بإعدام "اثنين من الداعين" للانتخابات البرلمانية، التى تجرى فى العراق الشهر المقبل رميا بالرصاص فى بلدة الطارمية فى محافظة صلاح الدين شمالى بغداد .

وكان التنظيم قد قال فى وقت سابق من الأسبوع الجارى إنه سيهاجم مراكز الاقتراع فى العراق خلال الانتخابات البرلمانية وإن أى مشارك فى الانتخابات سيعتبر "كافرا".

واتهم أبو الحسن المهاجر المتحدث باسم التنظيم فى رسالة صوتية تم بثها مساء الأحد الحكومة العراقية التى يقودها الشيعة بأنها وكيل لإيران وحذر من أنه سيجرى استهداف كل من يرشح نفسه أو يصوت فى الانتخابات المقررة فى 12 مايو.

وقال المسؤولون العراقيون إنه ستتم إحاطة مراكز الاقتراع بحراسة مشددة. وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادى النصر فى ديسمبر كانون الأول على تنظيم داعش .