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رئيس جامعة المنوفية يتفقد مبنى الحاسبات والمعلومات

السبت، 28 أبريل 2018 06:16 م
رئيس جامعة المنوفية يتفقد مبنى الحاسبات والمعلومات الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية


المنوفية - محمود شاكر
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أجرى الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، زيارة لكلية الحاسبات والمعلومات وكان فى استقباله الدكتور عربى كشك عميد الكلية والدكتور أسامه عبد الرؤوف وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتفقد رئيس الجامعة المبنى الجديد للكلية ومتابعة التشطيبات والتجهيزات، مشدد على المهندسين المسئولين بسرعة الإنتهاء من المبنى بأدواره الثمانية وما يشمله من قاعات محاضرات ومعامل وحجرات أعضاء هيئة التدريس والإداريين وتجهيزها على أعلى مستوى لإستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى القادم.

 


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