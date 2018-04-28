رئيس جامعة المنوفية يتفقد مبنى الحاسبات والمعلومات

رئيس جامعة المنوفية يتفقد مبنى الحاسبات والمعلوماتالسبت، 28 أبريل 2018 06:16 م
الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية
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أجرى الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، زيارة لكلية الحاسبات والمعلومات وكان فى استقباله الدكتور عربى كشك عميد الكلية والدكتور أسامه عبد الرؤوف وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وتفقد رئيس الجامعة المبنى الجديد للكلية ومتابعة التشطيبات والتجهيزات، مشدد على المهندسين المسئولين بسرعة الإنتهاء من المبنى بأدواره الثمانية وما يشمله من قاعات محاضرات ومعامل وحجرات أعضاء هيئة التدريس والإداريين وتجهيزها على أعلى مستوى لإستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى القادم.
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