ثقافة الأقصر تنظم إحتفالية بمولد سيدى أبو الحجاج الأقصرى

ثقافة الأقصر تنظم إحتفالية بمولد سيدى أبو الحجاج الأقصرىالسبت، 28 أبريل 2018 11:21 ص
محمد العدوى مدير عام فرع ثقافة الأقصر
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أعلن محمد العدوى مدير عام فرع ثقافة الأقصر، أنه فى إطار إحتفالات محافظة الأقصر بمولد سيدى أبو الحجاج الأقصري، تقيم ثقافة الأقصر احتفالية دينية بساحة ميدان ابو الحجاج مساء اليوم.
وأوضح العدوى فى بيان أن الإحتفالية ستتضمن عدد من الأغانى والأناشيد الدينية والتى تقدمها الفرقة الصوفية السباعية للنشاط الدينى وايضا فرقة الموسيقى العربية وذلك لمشاركة أهالى الاقصر احتفالاتهم بالمولد، وذلك فى ضوء توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر لتنويع الانشطة الثقافية و الفنية وخاصة فى المناسبات الدينية التى يشارك بها ابناء المحافظة.
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