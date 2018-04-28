توريد 125 ألف طن قمح إلى شون وصوامع محافظة البحيرة







البحيرة - ناصر جودة

أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، أن إجمالى كمية الأقماح التى تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 125 ألف و821 طن حتى اليوم السبت، مشيرة إلى أنه قد تم الانتهاء من حصاد 162 ألف و642 فدانا من إجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا العام، والتى تقدر بـ 360 ألف و487 فدانا بنطاق المحافظة.

ووجهت محافظ البحيرة بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، وشددت على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وسرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد.