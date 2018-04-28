"تعليم دمياط" ترسل 240 صندوقا لإدارة امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة







دمياط عبده عبد البارى

أرسلت مديرية التربية والتعليم بدمياط 240 صندوقا مطابقة للمواصفات والمقاييس الواردة من الوزارة إلى الإدارة العامة للامتحانات.

وقال السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إنه بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم "الإدارة العامة للامتحانات" بتجهيز وإرسال الصناديق الخاصة لامتحانات الشهادة الثانوية لعام 2018.

وفى سياق متصل أشار السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إلى أن امتحانات النقل للصفوف الأولى للمرحلة الابتدائية والتعليم الفنى.

وأكد سويلم، فى بيان، على أن جميع المدارس استعدت للامتحانات وتم تجهيز اللجان وورق الأسئلة ومقاعد الطلاب فى كل اللجان، لافتًا إلى وجود موجه مقيم فى كل لجنة بالإضافة إلى وجود غرفة عمليات فى كل إدارة وغرفة عمليات مركزية بديوان المديرية تتابع باستمرار سير العملية الامتحانية.



240 صندوقا خاصا بامتحانات الشهادة الثانوية



240 صندوقا خاصا بامتحانات الشهادة الثانوية